КМИС: 50 % украинцев поддержали создание правительства национального единства

Половина украинцев поддержала создание правительства национального единства, которое подразумевает широкую коалицию парламентских и внепарламентских патриотических сил. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«50 процентов украинцев положительно относятся к инициативе по созданию правительства национального единства как широкого объединения всех патриотических сил в парламенте и вне его», — говорится в пресс-релизе КМИС.

Негативно к такой инициативе относятся 13 процентов граждан Украины. 33 процента опрошенных высказались нейтрально об идее создания правительства национального единства.

В конце августа глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина сохранила бы границы 1991 года, если бы оппозиция выполнила соглашения 2014 года с властями о внеочередных выборах и создании правительства национального единства.