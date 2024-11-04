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00:36, 4 ноября 2024Россия

Патриарх Кирилл оценил идею подготовки управленцев из героев СВО

Патриарх Кирилл похвалил идею подготовки управленцев из героев СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл похвалил идею предоставить героям специальной военной операции (СВО) возможность принять участие в программе по подготовке управленческих кадров. Его комментарий опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Он подчеркнул, что данная инициатива очень своевременная и правильная. «В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — считает глава РПЦ.

По его словам, решительность, мужество и профессиональный опыт могут принести «добрые плоды».

Ранее сообщалось, что Герой России и участник спецоперации Амыр Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай. Военнослужащий — офицер российской армии, ветеран боевых действий в Сирии в Донбассе.

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