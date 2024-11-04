Патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира

Патриарх Кирилл: России не надо отгораживаться от мира и превращаться в крепость

России не следует отгораживаться от остального мира и превращаться в крепость, «ощетинившись пушками». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова передает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

«Нам ни от кого отгораживаться не надо, но нам ни в коем случае не надо мимикрировать под наших теперешних противников. Не надо замыкаться, превращаться в какую-то крепость, которая ощетинилась пушками, танками, ракетами и сидит в изоляции», — сказал он.

По его словам, «сильные и независимые» россияне не должны лишать себя связи с внешним миром. Он также напомнил о народной дипломатии, когда люди защищают свою страну в ходе общения с другими людьми.

Ранее Патриарх Кирилл оценил идею подготовки управленцев из героев спецоперации (СВО). «В ней проявляется забота о будущем нашего Отечества», — считает глава РПЦ.