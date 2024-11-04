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14:14, 4 ноября 2024Россия

Патриарх Кирилл заявил об отсутствии осуждения РПЦ смертной казни

Патриарх Кирилл: РПЦ не осуждает, но и не приветствует смертную казнь
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Власов, пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / АГН «Москва»

Русская православная церковь (РПЦ) не осуждает, но и не приветствует смертную казнь. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.

«Конечно, убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми бы следовала смертная казнь. (...) Хочу сказать: церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала», — объяснил патриарх.

Он добавил, что дать какую-то общую рекомендацию по данному вопросу невозможно. При этом, по словам патриарха, «было бы идеально, чтобы людей не лишали жизни». Решением данного вопроса в России должны заниматься те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания, заключил предстоятель РПЦ.

Ранее в Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для террористов. Соответствующее обращение заместителю председателя Совета Безопасности России Дмитрию Медведеву направил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

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