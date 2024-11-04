Перезапущенную АЭС в Японии остановили из-за проблем с оборудованием

Перезапущенную АЭС «Онагава» в Японии остановили из-за проблем с оборудованием

Японская компания-оператор Tohoku Electric Power остановила перезапущенный 29 октября второй энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Онагава» в префектуре Мияги. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

Как отмечает издание, 3 ноября на станции планировалось начать выработку электроэнергии, однако процесс не был запущен, компания-оператор приняла решение остановить реактор. Причиной стала неисправность оборудования. Уточняется, что оборудование для измерения нейтронов внутри реактора перестало функционировать.

Специалисты проведут проверку для установления причин сбоя. Сроки перезапуска второго реактора не уточняется.

Ранее в Японии произошло возгорание на атомной электростанции (АЭС) «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power. В результате случившегося никто не пострадал.