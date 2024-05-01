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12:00, 1 мая 2024Мир

В Японии произошло возгорание на АЭС

В Японии сообщили о возгорании в машинном зале второго энергоблока АЭС «Симанэ»

Фото: Kyodo / Reuters

В Японии произошло возгорание на атомной электростанции (АЭС) «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Инцидент произошел в машинном зале второго энергоблока АЭС в районе временного распределительного ящика. Причина возгорания на данный момент неизвестна.

В результате случившегося никто не пострадал. Также не выявлено губительного воздействия на окружающую среду, указано в сообщении.

Ранее на заводе по производству биотоплива во французском городе Сет произошли взрыв и пожар. В результате возгорания пострадал сотрудник предприятия, он был госпитализирован. Рисков для местных жителей в результате случившегося не выявили.

До этого стало известно об инциденте в Ядерном исследовательском центре Израиля в Димоне.

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      Мария Рюрикова
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