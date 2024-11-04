Посол Келин: Великобритания безуспешно пытается добиться изоляции России

Великобритания желает добиться дипломатической изоляции России, хотя саммит БРИКС в Казани отчетливо показал безуспешность ее попыток. Об этом в интервью британскому телеканалу BBC заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Международное сообщество состоит не только из стран Запада. Вы могли видеть [представителей] 38 действительно крупных стран в Казани две недели назад, где проходил саммит БРИКС. Это очень интересное мероприятие», — сказал дипломат.

По его словам, Россию никто не пытается изолировать, «за исключением, конечно, Великобритании».

Ранее Келин заявил, что обвинения британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми в адрес России неприемлемы. Он прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства о том, что Россия «отравляет мир», якобы распространяя дезинформацию.