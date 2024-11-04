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04:12, 4 ноября 2024Мир

В России ответили на обвинения главы МИД Британии

Посол Келин назвал неприемлемыми обвинения главы МИД Британии Лэмми в адрес РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Обвинения британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми в адрес России неприемлемы. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает РИА Новости.

Он прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства о том, что Россия «отравляет мир», якобы распространяя дезинформацию. Дипломат призвал Лэмми «следить за выражениями», напомнив, какой пост тот занимает. «Он должен знать, что больше не является членом оппозиции или просто членом парламента, теперь он глава МИД, и ему стоит придерживаться дипломатических правил», — отметил он.

Келин добавил, что не знает ни одного политика, который позволяет себе подобные заявления. Он подчеркнул, что российский коллега Лэмми Сергей Лавров ведет себя совершенно иначе.

До этого британский министр обвинил Россию в том, что она якобы нарушает Устав ООН и разрушает будущее организации. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия неоднократно повторяла, что страна строго действует в соответствии со всеми нормами международного права, защищая при этом свои национальные интересы.

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