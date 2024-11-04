Келин: после окончания СВО Украина будет внеблоковой и неядерной страной

Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал итоги спецоперации (СВО) для Украины «концом игры», которая завершится достижением Россией всех поставленных целей. Об этом он рассказал в интервью телеканалу BBC.

«Я не думаю, что будет компромисс. Это будет явный конец игры. Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина также откажется от вступления в НАТО, пройдет процесс демилитаризации и «отменит все расистские законы, которые приняла за все эти годы». Келин добавил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области, останутся под контролем РФ.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский осознает поражение украинской армии и хочет втянуть Запад в текущий конфликт. «Они [власти Украины] пытаются найти какой-то механизм, чтобы заставить Запад сражаться за них», — рассказал аналитик.