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02:10, 4 ноября 2024Бывший СССР

Санду объявила о победе на выборах в Молдавии

Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдавии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francisco J. Olmo / Keystone Press Agency / Global Look Press

Действующий президент Молдавии Майя Санду объявила о своей победе на выборах главы государства. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Х.

«Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему», — написала она.

Президент также поблагодарила всех молдаван «дома и за рубежом» за участие в голосовании, отметив, что для нее честь им «служить».

Ранее оппозиционный кандидат Александр Стояногло одержал победу на выборах внутри Молдавии после подсчета всех голосов. Он набрал 51,19 процента голосов внутри страны, однако победу одержала Санду засчет голосов на зарубежных участках.

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