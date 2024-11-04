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23:11, 4 ноября 2024Интернет и СМИ

Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией

Симоньян назвала существующую систему ЕГЭ издевательством над нацией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на марафоне «Знание. Первые» назвала существующую система ЕГЭ издевательством над нацией. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, система ЕГЭ могла быть хорошей. «Но то, как это выполнено, какие вопросы в этом ЕГЭ — это издевательство над нацией, над детьми, над их родителями», — отметила она.

По ее словам, вопросы, заданные в рамах единого госэкзамена, очень часто не связаны со школьной программой. «Детей учили одному, а вопросы — другие. Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ?» — заявила она.

Симоньян также считает, что есть предметы, которые невозможно уложить в формат ЕГЭ. В частности, по ее мнению, к таким предметам относятся литература или история.

В октябре комитет Государственно Думы по просвещению отклонил законопроект, которым предлагается предоставить возможность сдавать по желанию или ЕГЭ, или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму 5 июля.

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