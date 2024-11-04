Стало известно о планах Ирана ударить по Израилю более мощным оружием

WSJ: Иран может использовать более мощные боеголовки при ударе по Израилю

Иран может использовать более мощное оружие при ответном ударе по Израилю. Об этом, ссылаясь на иранские и арабские источники, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники издания поделились, что в этот раз иранские власти не намерены ограничиваться ракетами и беспилотниками при атаке на еврейское государство. Кроме того, по их словам, ракеты, которыми ударят по территории страны, будут иметь более мощные боеголовки.

Ранее стало известно, что Иран может задействовать обычную армию при атаке на Израиль, благодаря чему она станет более масштабной. По данным Financial Times, удар может быть нанесен перед выборами президента США, которые пройдут 5 ноября.