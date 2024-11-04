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13:25, 4 ноября 2024Россия

Связанный с ЧВК «Вагнер» офицер утонул в Карелии

«Фонтанка»: офицера Ткаченко нашли утонувшим на Сегозере в Карелии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / Globallookpress.com

Пропавшего в конце октября рыбака, связанного с ЧВК «Вагнер», нашли в Карелии на Сегозере. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным «Фонтанки», утонувший — 37-летний офицер Андрей Ткаченко, который проходил службу в Сирии в составе ЧВК «Вагнер» и участвовал в военной операции.

47news со ссылкой на жену военного Юлию уточняло, что мужчина недавно вернулся с СВО и 28 октября отправился вместе с другом и его сыном на Сегозеро на арендованном катере. Поднялся шторм, лодка перевернулась, ребенок сумел доплыть до ближайшего берега.

Известно, что Ткаченко несколько лет служил в ЧВК «Вагнер», в том числе в Сирии, получил две медали «За отвагу» и три ордена Мужества. В зону СВО он отправился в ноябре 2022 года, после возвращения работал начальником службы безопасности.

Ранее россиянка Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне. Информацию подтвердила сестра спортсменки Наталья Пятакова. 41-летнюю Смирнову достали из воды недалеко от пляжа Калелья. Медики пытались ее реанимировать, но спасти женщину не удалось.

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