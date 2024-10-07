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19:45, 7 октября 2024Спорт

Россиянка утонула во время турнира по триатлону в Барселоне

Россиянка Смирнова утонула во время турнира по триатлону Ironman в Барселоне

Кадр: IRONMAN Triathlon / YouTube

Россиянка Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне. Об этом сообщают «Известия».

Информацию подтвердила сестра спортсменки Наталья Пятакова. 41-летнюю Смирнову достали из воды недалеко от пляжа Калелья. Медики пытались ее реанимировать, но спасти женщину не удалось.

Турнир прошел в воскресенье, 6 октября. Ironman — серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Гонка cостоит из трех последовательных этапов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 километра и марафонского забега на 42,195 километра.

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      Дарья Коршунова
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