Россиянка утонула во время турнира по триатлону в Барселоне

Россиянка Смирнова утонула во время турнира по триатлону Ironman в Барселоне

Россиянка Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне. Об этом сообщают «Известия».

Информацию подтвердила сестра спортсменки Наталья Пятакова. 41-летнюю Смирнову достали из воды недалеко от пляжа Калелья. Медики пытались ее реанимировать, но спасти женщину не удалось.

Турнир прошел в воскресенье, 6 октября. Ironman — серия международных соревнований по триатлону, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Гонка cостоит из трех последовательных этапов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 километра и марафонского забега на 42,195 километра.