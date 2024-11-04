Ученые нашли крупнейшую доисторическую плотоядную птицу

В Колумбии нашли окаменелости огромной хищной птицы

Американские и колумбийские палеонтологи нашли в пустыне Татакоа в Колумбии окаменелости огромной хищной птицы семейства форорацидов. Как следует из исследования, опубликованного в научном журнале Papers in Palaeontology (PIP), эта плотоядная птица может быть крупнейшим представителем своего вида.

Форорацидов называют «ужасными птицами» из-за их гигантских размеров и пищевых привычек — доисторические существа имели приспособленные для бега конечности и в основном питались другими животными. Кость, найденная учеными, принадлежала существу высотой до трех метров, а это на 20 процентов больше размеров известных форорацидов.

На кости нашли следы зубов пурусзавра, предка современных крокодилов, достигавшего 10 метров в длину — вероятно, драка с другим хищником стала для птицы последней. Возраст окаменелостей оценили примерно в 12 миллионов лет — они относятся к эпохе миоцена.

Ранее уникальный скелет морского ящера, жившего в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад, нашли на территории парка «Ундория» в Ульяновской области. В начале октября на берегах Волги палеонтологи заметили огромную готеривскую септарию с костями морской рептилии, на ее поверхности рассмотрели фаланги пальцев хищного плиозавра.