Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:43, 4 ноября 2024Мир

Ученые нашли крупнейшую доисторическую плотоядную птицу

В Колумбии нашли окаменелости огромной хищной птицы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lapis2380 / Shutterstock / Fotodom

Американские и колумбийские палеонтологи нашли в пустыне Татакоа в Колумбии окаменелости огромной хищной птицы семейства форорацидов. Как следует из исследования, опубликованного в научном журнале Papers in Palaeontology (PIP), эта плотоядная птица может быть крупнейшим представителем своего вида.

Форорацидов называют «ужасными птицами» из-за их гигантских размеров и пищевых привычек — доисторические существа имели приспособленные для бега конечности и в основном питались другими животными. Кость, найденная учеными, принадлежала существу высотой до трех метров, а это на 20 процентов больше размеров известных форорацидов.

На кости нашли следы зубов пурусзавра, предка современных крокодилов, достигавшего 10 метров в длину — вероятно, драка с другим хищником стала для птицы последней. Возраст окаменелостей оценили примерно в 12 миллионов лет — они относятся к эпохе миоцена.

Ранее уникальный скелет морского ящера, жившего в раннем меловом периоде 130 миллионов лет назад, нашли на территории парка «Ундория» в Ульяновской области. В начале октября на берегах Волги палеонтологи заметили огромную готеривскую септарию с костями морской рептилии, на ее поверхности рассмотрели фаланги пальцев хищного плиозавра.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Попавшие в плен бойцы ВСУ массово отказываются от обмена. Почему они не хотят возвращаться на родину?

      На Западе предсказали исход полномасштабного конфликта между НАТО и Россией с Китаем

      Ученые нашли крупнейшую доисторическую плотоядную птицу

      Боррель назвал Южную Корею Японией на переговорах в Сеуле

      США призвали принять невозможность победы Украины

      Популярного российского музыканта объявили в розыск

      Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки

      В Раде сделали заявление о ситуации для ВСУ на фронте после выборов в США

      В Германии раскритиковали главу МИД за ее визит в Киев

      Названа дата проведения выборов главы Ростовской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше