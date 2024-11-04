Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:43, 4 ноября 2024Мир

В Германии рассказали о пользе победы Трампа для Европы

Депутат Котре: победа Трампа на выборах уменьшит зависимость Европы от США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европа станет меньше зависеть от США в случае победы на выборах кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в разговоре с РИА Новости.

Он полагает, что Трамп не будет активно вмешиваться во внутренние дела европейских стран, включая Германию, благодаря чему они смогут нарастить собственную мощь. «Именно это является повесткой дня: эмансипация от США. Президент США, который не препятствует таким усилиям или препятствует им в меньшей степени, безусловно, способствует лучшему развитию», — указал собеседник агентства.

Он также отметил, что Трамп является одним из немногих глав государств, которые не развязывали войн. По мнению Котре, американский политик не заинтересован в конфронтации с другими странами. Кроме того, напомнил он, Трамп обещал немедленно положить конец конфликту на Украине.

Ранее глава итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки заявил, что для Европы более выгодна победа Трампа, чем его соперницы Камалы Харрис. Он пояснил, что в случае прихода к власти Харрис американская администрация продолжит подпитывать конфликт на Украине и толкать Европу к оказанию Киеву военной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища

      В США назвали Маска «влиятельным другом» Си Цзиньпина

      В ЛНР сообщили об уничтожении более 10 тысяч бойцов ВСУ за неделю

      Жители Газы рассказали об опасных заданиях от израильских военных

      Во Франции предупредили Европу о невозможности помогать Украине без США

      Санду сохранила лидерство в Молдавии после подсчета 99 процентов протоколов

      Украинский снайпер возмутился из-за слов о превосходстве стандартов ВСУ над НАТО

      Аналитик описал санкции против России словами «это надолго»

      Российские военные нанесли удар в районе авиабазы в Одесской области

      Российский актер пропал в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше