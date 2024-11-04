Депутат Котре: победа Трампа на выборах уменьшит зависимость Европы от США

Европа станет меньше зависеть от США в случае победы на выборах кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в разговоре с РИА Новости.

Он полагает, что Трамп не будет активно вмешиваться во внутренние дела европейских стран, включая Германию, благодаря чему они смогут нарастить собственную мощь. «Именно это является повесткой дня: эмансипация от США. Президент США, который не препятствует таким усилиям или препятствует им в меньшей степени, безусловно, способствует лучшему развитию», — указал собеседник агентства.

Он также отметил, что Трамп является одним из немногих глав государств, которые не развязывали войн. По мнению Котре, американский политик не заинтересован в конфронтации с другими странами. Кроме того, напомнил он, Трамп обещал немедленно положить конец конфликту на Украине.

Ранее глава итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки заявил, что для Европы более выгодна победа Трампа, чем его соперницы Камалы Харрис. Он пояснил, что в случае прихода к власти Харрис американская администрация продолжит подпитывать конфликт на Украине и толкать Европу к оказанию Киеву военной помощи.