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03:18, 4 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии сообщили о гибели десятков наемников с начала СВО

«Военная хроника»: Грузия подтвердила гибель 86 наемников с начала СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

По данным официальных лиц Грузии, с начала конфликта на Украине в зоне проведения спецоперации (СВО) были ликвидированы десятки грузинских наемников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «RT» со ссылкой на Telegram-канала «Военная хроника».

Уточняется, что были найдены и опознаны 86 бойцов. «В реальности таких гораздо больше», — утверждают авторы канала.

Ранее Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули к 14 годам колонии строгого режима за участие в боях на стороне ВСУ. Известно, что мужчина также имел опыт участия в боевых действиях на стороне стран НАТО.

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