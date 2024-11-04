В Раде сделали заявление о ситуации для ВСУ на фронте после выборов в США

Депутат Рады Дубинский: после выборов в США может быть крупный обвал фронта

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация на фронте может значительно ухудшиться после президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Об этом заявил арестованный по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«[Депутат Рады Марьяна] Безуглая клевещет, что расчеты ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») отправляют в пехоту. А куда делись 14 сформированных, но не вооруженных бригад? И куда, простите, тогда призывают еще 160 тысяч [украинцев]? Что-то из этого — ложь. И почему-то у меня такое ощущение, что это не про Безуглую», — написал Дубинский.

По словам парламентария, если ситуация сложилась таким образом, как он обозначил, то Украина находится «на пороге крупного обвала фронта» сразу после выборов в Соединенных Штатах. Он также напомнил свои высказывания о том, что Вашингтон передал в октябре Киеву финансовую помощь в размере 800 миллионов долларов, чтобы ВСУ держали передовую до 5 ноября.

Ранее нардеп Безуглая заявила, что командование ВСУ переводит личный состав и специалистов ПВО в пехоту. Информацию об этом также подтвердил бывший начальник управления коммуникаций командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат.