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13:27, 4 ноября 2024Мир

В Румынии из-за обнаружения беспилотников подняли в воздух истребители F-16

Минобороны: два истребителя F-16 ВВС Румынии подняли в воздух из-за дронов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Румыния подняла в воздух истребители F-16 из-за обнаружения дронов вблизи воздушного пространства страны вечером 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«В результате обнаружения над Черным морем отдельных групп беспилотников, направляющихся в сторону воздушного пространства Украины, вблизи воздушного пространства Румынии Национальный военный командный центр в 23:34 (22:34 по московскому времени) уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о воздушной тревоге в северной части уезда Тулч», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны Румынии рассказали, что с авиабазы вылетели два самолета Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Воздушная тревога была отменена около 00:45 (23:45 по московскому времени). После этого истребители вернулись на аэродром.

Ранее стало известно, что группа пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит в Румынии обучение для полетов на F-16. Информацию об этом подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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