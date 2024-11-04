В США умер работавший с Джексоном и Синатрой музыкальный продюсер

В США умер работавший с Джексоном и Синатрой музыкальный продюсер Куинси Джонс

В США умер американский музыкальный продюсер Куинси Джонс. Об этом сообщает РИА Новости.

Работавший с сотнями певцов продюсер скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 91 года. За свою карьеру он в том числе сотрудничал с Фрэнком Синатрой и Рэем Чарльзом, а также принимал участие в записи альбома Майкла Джексона «Триллер».

«Мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса. И хотя это невероятная потеря для нашей семьи, мы отмечаем великую жизнь, которую он прожил, и знаем, что такого человека, как он, не будет никогда», — заявила семья Джонса.

Ранее стало известно, что в Москве скончалась главный редактор «Союзмультфильма» Татьяна Папорова. Она умерла на 83-м году жизни.