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13:33, 5 октября 2024Культура

В Москве скончалась главный редактор «Союзмультфильма»

В Москве умерла главред киностудии «Союзмультфильм» Папорова на 83-м году

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве скончалась главный редактор киностудии «Союзмультфильм» 82-летняя Татьяна Папорова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Она умерла накануне в своей квартире в Останкино от онкологического заболевания.

Татьяна Васильевна проработала в «Союзмультфильме» более 40 лет. Она руководила созданием легендарных мультфильмов «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты» и работала совместно с японской киностудией над созданием «Приключений пингвиненка Лоло».

Семья Папоровой обещает опубликовать рукописные труды Татьяны Васильевны.

4 октября стало известно о кончине на 91-м году жизни художника-мультипликатора Марины Восканьянц, которая являлась одним из создателей мультфильмов о Простоквашино.

Любовь Ширижик
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