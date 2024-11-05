В России резко выросло число выдач разрешений на работу мигрантам

«Известия»: рост числа выдач разрешений на работу в России мигрантам достиг 41 %

За первые девять месяцев текущего года в России выдано 120,2 тысячи разрешений на работу для мигрантов, что на 41 процент больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные МВД пишут «Известия».

При этом резкий рост сопровождается сокращением количества выдач патентов с 1,7 миллиона (на прошлый сентябрь) до 1,6 миллиона. Разница между двумя формами в том, что разрешение на работу требуется для граждан стран, у которых с Россией установлен визовый режим, а патент — для стран с безвизовым режимом. Что касается государств ЕАЭС, то их граждане имеют право работать на тех же основаниях, что и россияне.

Как уточнили в министерстве, из общего числа оформивших разрешение на работу менее трети (34,9 тысячи) являются высококвалифицированными специалистами. Это на 55 процентов больше, чем наблюдалось годом ранее.

Эксперты, опрошенные изданием, объясняют динамику тем, что по патентам мигранты в основном работают в такси, строительстве, торговле, ремонте и общепите, а за последние годы получать зарплату в рублях для иностранцев в таких сферах стало менее выгодно из-за падения курса российской валюты. Кроме того, власти усилили контроль за использованием иностранной рабочей силы, что также отталкивает потенциальных работников.

Одновременно МВД наблюдает существенный рост нелегальных мигрантов — на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, до более чем 740 тысяч человек. При этом число выдворенных из России нелегальных мигрантов выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.