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16:02, 5 ноября 2024Бывший СССР

Активность Российской армии на южном направлении СВО объяснили

Полковник назвал плачевным положение ВСУ на южном направлении СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о росте активности российской армии на юге Украине. В беседе с «Лентой.ру» эксперт связал слова главкома ВСУ с плачевным положением украинской армии в регионе.

Ранее Сырский доложил, что на юге Украины фиксируется активность армии России.

«Главком ВСУ не осознает, что на юге Украине он проигрывает все бои и сражения. Войска полностью деморализованы и отступают, бросая технику и вооружения. Мы за несколько дней около десятка населенных пунктов, вышли к району Покровску», — подчеркнул Матвийчук.

В конце октября стало известно, что в украинской армии некому использовать оружие, поставленное Западом, из-за потерь среди военных. По словам лейтенанта ВСУ Юлии Микитенко, войска еще десять лет не смогут восстановить ресурсы до уровня 2022 года.

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