Полковник назвал плачевным положение ВСУ на южном направлении СВО

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о росте активности российской армии на юге Украине. В беседе с «Лентой.ру» эксперт связал слова главкома ВСУ с плачевным положением украинской армии в регионе.

Ранее Сырский доложил, что на юге Украины фиксируется активность армии России.

«Главком ВСУ не осознает, что на юге Украине он проигрывает все бои и сражения. Войска полностью деморализованы и отступают, бросая технику и вооружения. Мы за несколько дней около десятка населенных пунктов, вышли к району Покровску», — подчеркнул Матвийчук.

В конце октября стало известно, что в украинской армии некому использовать оружие, поставленное Западом, из-за потерь среди военных. По словам лейтенанта ВСУ Юлии Микитенко, войска еще десять лет не смогут восстановить ресурсы до уровня 2022 года.