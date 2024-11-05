Болельщики «Баварии» отказались от билетов на матч с «Шахтером»

Болельщики «Баварии» отказались от билетов на матч с «Шахтером» из-за цен

Болельщики мюнхенской «Баварии» отменили заявки на билеты на матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов с украинским «Шахтером». Об этом сообщает n-tv.de.

Причиной стали высокие цены на билеты, составляющие 105 евро (более 11 тысяч рублей). Фанатская группировка Südkurve München призвала бойкотировать игру с «Шахтером» из-за политики ценообразования. Отмечается, что 36 тысяч фанатов отказались от заявок на приобретение билетов.

Встреча между «Баварией» и «Шахтером» должна пройти в Гельзенкирхене 10 декабря. Она начнется в 23:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Из-за этого отечественные команды пропускают участие в розыгрыше Лиги чемпионов и других еврокубков.