Бойцы ВС России перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области

Под Курском перекрыли маршрут прорыва ВСУ с помощью минного шлагбаума

Бойцы ВС России за счет минного шлагбаума смогли перекрыть маршрут прорыва Вооруженных сил Украины в Глушковский район Курской области. Таким образом, им удалось восстановить государственную границу возле Нового Пути, заявили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Тульские разведчики-десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию, тем самым восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке», — уточнили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что до того, как украинские войска вторглись на территорию российского региона, на этом месте была выстроена сеть инженерных заграждений. Украинские военнослужащие использовали западную инженерную технику, чтобы с большой периодичностью нарушать госкраницу в нескольких участках в Глушковском районе.

В результате, отметили в МО РФ, часть живой силы противника была заблокирована и уничтожена, другая часть подготовилась к прорыву и по команде преодолела границу с нескольких направлений.

По замыслу российских командиров, после штурма и выхода на расстояние, достаточное для восстановления госграницы, штурмовики, поддерживаемые огнем артиллерии, вернулись на позиции для блокирования подходов ВСУ через инженерные заграждения.

Уничтожив противника, разведывательная рота осмотрела позицию и нашла минный шлагбаум. Его растянули и разместили мины, чтобы не дать резервным силам противника пройти через границу.

Ранее стало известно, что десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. ВСУ пытались артиллерией отбить территории, в том числе используя кассетные боеприпасы. В результате противник лишился бронетехники и пехоты.