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12:16, 5 ноября 2024Россия

Бывший замглавы Тульской области заживо сгорел на даче. Его гостье удалось спастись

MK.RU: в Подмосковье заживо сгорел экс-замглавы Тульской области Шеденков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Александр Перепечко / YouTube

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков заживо сгорел на даче в Подмосковье. Его 72-летняя гостья спаслась, но не смогла помочь бывшему политику выбраться из огня. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с камином.

Шеденков находился в доме с гостьей

Бывший замглавы Тульской области находился на даче в СНТ в Пушкинском городском округе. Вместе с 72-летним бывшим политиком в доме гостила 72-летняя женщина, ее личность не раскрывается, сообщает «МК».

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

По предварительной информации, пожар начался из-за неосторожного обращения с камином. «Известия» со ссылкой на источник подтверждают, что огонь вспыхнул из-за искры от топки камина.

Гостя Шеденкова спаслась, однако не смогла помочь бывшему политику выбраться из охваченного огнем дома. Пожарные обнаружили его тело с ожогами после тушения пожара. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас проверяются. Проводится в том числе судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническое исследование.

Политик был заметной фигурой в 90-е

Как сообщает МК, Станислав Шеденков был заметной фигурой в Тульской область в 90-е годы. Он возглавлял один из районов, затем был назначен заместителем губернатора Николая Севрюгина.

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Позже Шеденков переехал в Москву и стал главой управы района Капотня, после чего получил должность заместителя перфекта Юго-Восточного административного округа. Чиновник в дальнейшем возглавлял Тульское землячество в столице.

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