Под Москвой заживо сгорел бывший заместитель российского губернатора

MK.RU: в Подмосковье заживо сгорел бывший замгубернатора Тульской области

В подмосковном Пушкинском городском округе бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков заживо сгорел на своей даче, передает MK.RU.

По данным издания, трагедия с 73-летним мужчиной произошла из-за неосторожного обращения с камином. В день происшествия с экс-чиновником в доме находилась знакомая, она сумела спастись.

Шеденков возглавлял администрацию Новомосковского района Тульской области. В 1996 году его назначили на должность заместителя губернатора региона. Затем он переехал в Москву, где также занимал ответственные посты — был главой управы района Капотня и заместителем префекта Юго-Восточного округа.

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