Дочь Мадонны обнажила грудь на камеру

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон снялась для журнала Re-Edition в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала перед камерой в черных колготках, которые натянула до подмышек. При этом сквозь прозрачный материал изделия была видна обнаженная грудь девушки.

Поверх колготок наследница знаменитости надела трусы в тон и пояс с меховым декором. Также она примерила меховой головной убор и остроносые сапоги на высоких каблуках.

Ранее в ноябре дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе Лени Клум пришла на открытие ресторана родителей без штанов.