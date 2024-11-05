Двое россиян в масках украли из магазина 20 килограммов сливочного масла

В Екатеринбурге воры в масках украли из магазина 20 килограммов сливочного масла

В Екатеринбурге два вора в масках украли из магазина 20 килограммов сливочного масла. Об этом сообщило издание E1.ru.

По данным издания, ночью в Парковом микрорайоне города двое мужчин разбили стеклянную дверь в магазине, торгующем молочной продукцией. Один из преступников забирал деньги из кассы, а второй в это время вытащил пачки с маслом из холодильника и молочные коктейли.

Владельцы торговой точки обратились с заявлением в отдел полиции. Ущерб от ограбления составляет около 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что двое россиян украли из скорой помощи баночки для анализов для распития алкоголя.