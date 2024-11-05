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19:08, 5 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о 12-летнем приговоре сообщнику поджигателя на железной дороге

УФСБ: житель Смоленской области получил 12 лет за участие в поджоге на ж/д
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы 23-летнего жителя Смоленской области за содействие в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а затем его переведут в колонию строгого режима.

По версии следствия, молодой человек пошел на преступление с подачи знакомого, который предложил ему денежное вознаграждение за соучастие в уничтожении железнодорожного оборудования. Он был водителем диверсанта, уточняет РЕН ТВ.

1 ноября сообщалось, что в подмосковных Люберцах полиция задержала 22-летнего жителя Москвы за поджог военкомата.

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