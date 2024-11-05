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09:58, 5 ноября 2024Бывший СССР

Главком ВСУ заявил об активности армии России на юге Украины. Он называл наступление РФ самым мощным с начала СВО

Главком ВСУ заявил об активности российских военных на юге Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому об активности армии России на юге Украины. Об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении. До этого Сырский сообщал, что Россия ведет самое мощное наступление с начала специальной военной операции (СВО).

ВСУ зафиксировали повышенную активность ВС РФ на юге страны

Согласно докладу главкома ВСУ, фиксируется повышенная активность подразделений Российской армии на южном участке фронта.

Зеленский также заявил о необходимости укрепления противовоздушной обороны. По его словам, ВС России усилили атаки, и требуется больше мер противодействия. «Это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания БПЛА дронами, и развития наших сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб», — сказал он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Украины прокомментировал и ситуацию в Курской области. По его словам, туда якобы прибыли 11 тысяч военнослужащих Северной Кореи.

Сырский заявлял о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Главком ВСУ ранее заявил, что наступление Вооруженных сил России является самым мощным с начала проведения специальной военной операции. По его словам, ситуация на линии фронта продолжает оставаться сложной для украинских подразделений.

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«Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений», — сказал он по итогам встречи с начальником Генштаба Чехии Карелом Ржегкой.

Согласно украинскому аналитическому ресурск DeepState, армия РФ продвигается в районах населенных пунктов Новоукраинка и Богоявленка севернее Угледара, Константиновка и Победа, а также в районе Новодмитровки в Донецкой народной республике.

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