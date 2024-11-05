Ирландский журналист заявил об опасном последствии роста кладбищ на Украине

Боуз заявил, что из-за роста кладбищ на Украине загрязняются водные объекты

Ирландский журналист Чей Боуз назвал опасное последствие роста кладбищ на Украине. Пост на эту тему он разместил в соцсети X.

«Из-за растущих размеров кладбищ на Украине в 16 регионах загрязнились водоемы», — написал Боуз. По его словам, из-за увеличения размеров кладбищ в грунтовые воды попали продукты разложения.

Ранее фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов заявил, что под Краматорском за год возникло огромное кладбище. Он опубликовал видео, на котором заметно большое поле со множеством свежих захоронений.

Перед этим координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Николаеве появился новый крематорий. По его словам, на николаевских кладбищах закончились свободные места.