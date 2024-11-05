Лавров пообещал ответ в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов

Лавров: в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов последует ответ

Россия ответит в случае агрессии НАТО или ее отдельных стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что будут приняты «адекватные ответные меры» в соответствии с правом на самооборону, закрепленном в Уставе ООН. «И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем», — подчеркнул министр.

Лавров также заявил, что удары вглубь России западным оружием будут означать открытую войну НАТО с РФ.

До этого Лавров заявил, что страны НАТО намерены вести «оборонительные бои» вдали от границ своих территорий, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава МИД уличил страны Запада в том, что им всегда недостаточно войн.