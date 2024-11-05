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15:48, 5 ноября 2024Мир

Лавров прокомментировал внесение генсека ООН в базу данных «Миротворца»

Лавров о внесении Гутерриша в базу «Миротворца»: Киев давит на генсека ООН
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Li Rui / Globallookpress.com

Киев давит на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с помощью внесения его в базу данных сайта «Миротворец». Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерреша, чтобы заставить его и весь Секретариат ООН окончательно занять сторону Украины и ее западных спонсоров», — отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, России известно, что впоследствии украинская сторона исключила Гутерриша из базы данных «Миротворца», однако сам факт добавления и попытка надавить на генсека международной организации являются нарушением Устава ООН, запрещающего оказывать давление на главу и других представителей организации.

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского вызывает недоумение, так как ООН все чаще открыто заявляет о своей солидарности с западными странами и Киевом, подчеркнул министр.

Ранее Зеленский резко высказался в адрес ООН из-за визита генерального секретаря организации Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани. Он заявил, что день ООН отмечается «во всем мире, а не где-нибудь в Казани» на фоне визита Гутерриша в российский город. Также стало известно, что Киев внес генсека ООН в базу данных «Миротворец» после его поездки в Казань.

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