Минный шлагбаум в Курской области попал на видео

ВС РФ поставили минный шлагбаум под Курском, его сняли на видео

Солдаты Вооруженных сил России с помощью минного шлагбаума перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, тем самым восстановив госграницу в районе населенного пункта Новый Путь. Кадры опубликовало агентство РИА Новости.

Отмечается, что разведчики-десантники из Тулы вышли в район госграницы России и Украины у населенного пункта Новый Путь Глушковского района. Там была выстроена сеть инженерных заграждений, через которые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно пытались прорваться на российскую территорию.

Разведчики уничтожили солдат ВСУ, которые перекрывали проход в инженерных заграждениях, а при досмотре украинских позиции обнаружили минный шлагбаум, с помощью которого восстановили госграницу на данном участке.

Ранее стало известно, что десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. ВСУ пытались артиллерией отбить территории, в том числе используя кассетные боеприпасы. В результате противник лишился бронетехники и пехоты.