Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:45, 5 ноября 2024Россия

Минный шлагбаум в Курской области попал на видео

ВС РФ поставили минный шлагбаум под Курском, его сняли на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Кадр из видео: РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил России с помощью минного шлагбаума перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район Курской области, тем самым восстановив госграницу в районе населенного пункта Новый Путь. Кадры опубликовало агентство РИА Новости.

Отмечается, что разведчики-десантники из Тулы вышли в район госграницы России и Украины у населенного пункта Новый Путь Глушковского района. Там была выстроена сеть инженерных заграждений, через которые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно пытались прорваться на российскую территорию.

Разведчики уничтожили солдат ВСУ, которые перекрывали проход в инженерных заграждениях, а при досмотре украинских позиции обнаружили минный шлагбаум, с помощью которого восстановили госграницу на данном участке.

Ранее стало известно, что десантники группировки «Север» взяли под контроль дамбу в Курской области. ВСУ пытались артиллерией отбить территории, в том числе используя кассетные боеприпасы. В результате противник лишился бронетехники и пехоты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Военный конструктор заявил об угрозах перевода в штурмовики. Как злоупотребляют служебными полномочиями на СВО?

      ВС России установили минный шлагбаум под Курском. Это помогло перекрыть маршрут прорыва ВСУ

      В Вашингтоне владельцы ресторанов начали ставить на витринах щиты

      Девушка купила дом мечты и узнала жуткую правду о единственном на всю округу соседе

      Женщина пожаловалась на 28-сантиметровый пенис мужа

      Белоусов обратился к военным разведчикам

      Американский наемник убит при попытке прорыва ДРГ ВСУ в российский регион

      Стало известно имя убитого при попытке прорыва ДРГ наемника из США

      Четверо россиян вымогали деньги у участника СВО и попались ФСБ

      Предсказаны масштабы снегопадов в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше