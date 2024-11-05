Минобороны сообщило о попытке ВСУ совершить террористическую атаку на Курскую область

МО РФ: система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ в Курской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) по объектам на территории России», — заявили в министерстве.

По данным МО РФ, атаку совершили с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

Ранее ведомство заявило о попытке атаки шести беспилотников ВСУ на Россию — все они пытались ударить по приграничной Брянской области.