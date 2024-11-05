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20:19, 5 ноября 2024Экономика

Россияне пожаловались на семилетний потоп в доме

В Мурманске подвал дома затапливает уже семь лет
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Мурманске подвал дома превратился в болото. Помещение не осушают уже семь лет, сообщает региональное отделение «Народного фронта».

На затянувшуюся коммунальную аварию жалуются собственники дома по улице Книповича. Последствия давнопрошедшего затопления не устранены спустя семь лет. По всей лестничной площадке разносится запах нечистот, а из-за вечной сырости в квартирах разрослась плесень. Недавний прорыв магистрального трубопровода лишь усугубил ситуацию: теперь вода стоит не только в самом здании, но и снаружи.

Возмутившись бездействием управляющей компании, за жильцов вступились общественники. Обращение с просьбой проверить коммунальщиков волонтеры «Народного фронта» направили в Мингосжилстройнадзор Заполярья.

Ранее на фекальный дождь в квартире пожаловалась жительница Волгограда. В прорыве канализационной трубы она винит управляющую компанию. По словам женщины, все началось с залитого подвала в подъезде. Засор в трубах месяцами не устраняли, и в итоге затянувшийся потоп обрушился на головы жителей первого этажа.

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