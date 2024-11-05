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13:05, 5 ноября 2024Россия

На российском оборонном заводе произошло массовое отравление

«Ъ»: на оборонном заводе в Уфе произошло массовое отравление сотрудников
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На оборонном заводе в Уфе произошло массовое отравление сотрудников. На первой производственной площадке ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» зафиксировали вспышку норовирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, пострадал 21 работник, из них 10 человек госпитализировали — они переносят заболевание в средней и легкой форме.

По предварительной информации, источником инфекции стал пищеблок предприятия. В столовых и буфетах предприятия после массового отравления сотрудников провели дезинфекцию, после чего снова открыли их, отмечает издание. При этом эпидемиологическое расследование продолжается.

Предприятие производит, а также осуществляет ремонт авиационных двигателей и вертолетной техники.

Ранее сообщалось, что в Москве десятки работников Черкизовского мясокомбината заболели острой кишечной инфекцией. Все они обедали в закрытой столовой для сотрудников.

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