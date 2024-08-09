Десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината заболели кишечной инфекцией

Роспотребнадзор Москвы: 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината заболел ОКИ

В Москве десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината заболели острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор на своем сайте.

Как уточнили в санитарной службе, в стационары Москвы госпитализирован 31 человек. Все они обедали в закрытой столовой для сотрудников мясокомбината, питание в которой организовывает ООО «СС Ресторанс энд кафе».

Специалисты взяли на предприятии пробы готовых продуктов, сырья, воды, а также смывы с рук и одежды персонала, обследовав их на наличие возбудителей острых кишечных инфекций. Помимо этого, изъято 793 килограмма продукции с истекшим сроком годности и отсутствием даты и времени изготовления, а также пищевые продукты без маркировки.

Выявленные Роспотребнадзором нарушения стали поводом для временного запрета на деятельность предприятия. Сейчас оно опечатано, а материалы, полученные в ходе эпидемиологического расследования, готовятся для передачи в Преображенский районный суд.

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