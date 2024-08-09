Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:50, 9 августа 2024Россия

Десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината заболели кишечной инфекцией

Роспотребнадзор Москвы: 31 сотрудник Черкизовского мясокомбината заболел ОКИ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве десятки сотрудников Черкизовского мясокомбината заболели острой кишечной инфекцией (ОКИ). Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор на своем сайте.

Как уточнили в санитарной службе, в стационары Москвы госпитализирован 31 человек. Все они обедали в закрытой столовой для сотрудников мясокомбината, питание в которой организовывает ООО «СС Ресторанс энд кафе».

Специалисты взяли на предприятии пробы готовых продуктов, сырья, воды, а также смывы с рук и одежды персонала, обследовав их на наличие возбудителей острых кишечных инфекций. Помимо этого, изъято 793 килограмма продукции с истекшим сроком годности и отсутствием даты и времени изготовления, а также пищевые продукты без маркировки.

Выявленные Роспотребнадзором нарушения стали поводом для временного запрета на деятельность предприятия. Сейчас оно опечатано, а материалы, полученные в ходе эпидемиологического расследования, готовятся для передачи в Преображенский районный суд.

О массовом отравлении людей в столовой Черкизовского мясокомбината в Москве стало известно 7 августа. Сотрудники предприятия пожаловались на тошноту и сильную боль в животе. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести расследование в связи с произошедшим.

Ранее жители Санкт-Петербурга массово заразились сальмонеллезом после того, как съели курицу гриль из супермаркета популярной сети Eurospar на Владимирском проспекте. В супермаркете допустили грубые нарушения при изготовлении кулинарной продукции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Командир ВСУ отказался выполнять нереалистичную задачу. Его десантную бригаду отправили атаковать Курскую область

      Любящего спать пса назвали скучным и вернули в приют

      Машков порассуждал о судьбе уехавших из России артистов

      В США заявили об отсутствии плана по конфликту на Украине

      Россия объявила в розыск мэра украинского города

      В США предупредили Украину о необходимости доказать целесообразность продолжения помощи

      Россиянам раскрыли сроки оформления шенгена в разные страны

      В сети восхитились внешностью 69-летнего Кевина Костнера на фото с отдыха

      Обнаружены сотни двойных астероидов

      Актриса «Звездных войн» рассказала о жизни с аутоиммунным заболеванием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше