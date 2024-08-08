Бастрыкин поручил расследовать отравление людей в столовой мясокомбината

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение провести расследование в связи с массовым отравлением людей в столовой Черкизовского мясокомбината в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Столичные следователи должны возбудить уголовное дело. Ситуация находится под контролем центрального аппарата СК.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
7 августа сообщалось, что от 20 до 30 сотрудников предприятия пожаловались на тошноту и сильную боль в животе вскоре после обеда в столовой комбината. Пострадавших госпитализировали.