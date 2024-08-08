Бастрыкин поручил расследовать отравление людей в столовой мясокомбината

Глава СК поручил возбудить дело после отравления на Черкизовском мясокомбинате

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал поручение провести расследование в связи с массовым отравлением людей в столовой Черкизовского мясокомбината в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Столичные следователи должны возбудить уголовное дело. Ситуация находится под контролем центрального аппарата СК.

7 августа сообщалось, что от 20 до 30 сотрудников предприятия пожаловались на тошноту и сильную боль в животе вскоре после обеда в столовой комбината. Пострадавших госпитализировали.