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15:12, 5 ноября 2024Бывший СССР

На Украине усомнились в помощи от Запада

NZZ: офицер ВСУ Евгений заявил, что Запад больше не помогает Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Запад больше не помогает Украине и на это не повлияют результаты президентских выборов в США. Об этом заявил офицер украинской армии Евгений, его слова приводит швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Кто бы ни победил, это ничего не изменит. Запад больше не помогает нам, это ясно. Он слишком занят своими собственными проблемами», — сказал он.

В свою очередь, 47-летний украинский военный по имени Виталий, занимающий должность в Минобороны, заявил, что если новой главой государства станет Камала Харрис, то мало что изменится по сравнению с президентством Джо Байдена. При этом, по его словам, если к власти в США придет Дональд Трамп, то Киеву станет еще хуже, так как экс-президент является «приятелем [Владимира] Путина».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США Европейский союз продолжит поддерживать Украину, но только на словах. Он подчеркнул, что в реальности у ЕС не будет возможности поддерживать Киев.

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