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14:51, 5 ноября 2024Мир

На восточном побережье США открылись первые избирательные участки

В семи штатах на восточном побережье США открылись первые избирательные участки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

В семи федеральных штатах, расположенных на восточном побережье США, в рамках проведения президентских выборов открылись первые избирательные участки. Об этом сообщает CNN.

Начиная с 6:00 по местному времени (14:00 по московскому времени) участки в штатах Коннектикут, Индиана, Кентукки, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния стали доступны для избирателей. При этом отмечается, что некоторые участки в малонаселенных муниципалитетах откроются лишь с 10:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что в небольшом американском городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, подвели итоги президентских выборов. Оба кандидата, республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис получили по три голоса.

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