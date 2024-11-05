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14:39, 5 ноября 2024Ценности

На встрече с Путиным заметили посла в перьях

Посол Новой Зеландии Трейнор надел плащ с перьями на встречу с Путиным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «РБК»

Журналисты заметили посла Новой Зеландии Марка Трейнора в традиционном костюме на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК в Telegram-канале.

На церемонию вручения верительных грамот посол надел плащ с перьями под названием «какаху», который вручную делает коренной народ майори. При изготовлении данной вещи используются перья птиц киви — национального символа государства.

Известно, что послы Новой Зеландии в разных странах регулярно надевают «какаху» на встречи. Так, летом представительница государства Розмари Бэнкс пришла на встречу в подобном наряде с президентом США Джо Байденом.

В октябре сообщалось, что президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян в кроссовках прибыл на неформальную встречу с Путиным.

Вот это герой!
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