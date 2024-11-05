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15:50, 5 ноября 2024Силовые структуры

В Москве начали поиск отравителя собак на выгуле

Прокуратура: неизвестный разбросал отраву в местах выгула собак в Москве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве следователи возбудили уголовное дело после отравления двух собак во время выгула в районе Зюзино, разыскивается неизвестный, который разбросал мясные кусочки с белыми таблетками внутри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Расследование о жестоком обращении с животными начато по материалам прокурорской проверки, которая установила, что на территории района от неустановленного вещества пострадали две собаки с кличками Форест Гамп и Нэш, которые съели отравленные мясные кусочки. Им потребовалась ветеринарная помощь. У пострадавших диагностировали нарушения функций нервной системы идиопатической эпилепсии.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

1 ноября сообщалось, что жители элитного жилищного комплекса в центре Москвы обвинили местную управляющую компанию в том, что их питомцев намеренно пытаются отравить.

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