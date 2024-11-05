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15:02, 5 ноября 2024Экономика

Названо условие падения цен на жилье в России

Эксперт Лапшина: цены на жилье упадут после обрушения спроса на него
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Цены на жилье в России упадут после того, как фактический спрос на недвижимость обрушится на долгое время. Условие для удешевления домов и квартир назвала эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина в беседе с НСН.

Пока что специалисты не видят предпосылок для скорой потери интереса россиян к жилью. На первичном рынке недвижимости падения нет из-за наличия стимулирующих спрос мер — в стране продолжает действовать семейная, IT и Дальневосточная ипотека.

«Пока что спрос резко не падает, соответственно, цены падать тоже не могут. До конца года есть признаки активизации ипотеки», — подчеркнула Лапшина. В ближайшее время изменения маловероятны — в ноябре и декабре спрос обычно повышается, как и число сделок с жильем. Цены на этом фоне останутся высокими, пояснила эксперт.

Ранее профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков спрогнозировал снижение цен на вторичное жилье в России. По словам специалиста, готовые квартиры могут подешеветь на 10 процентов к концу 2024 года.

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