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09:10, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

Полиция вмешалась в репортаж и прогнала журналиста с крыши дома

Полиция в Испании заставила репортера ITV Свэйна покинуть место съемки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Jon Nazca / Reuters

Испанская полиция помешала выйти в прямой эфир репортеру британского канала ITV Джонатану Свэйну и заставила его покинуть место съемки. Об инциденте рассказало издание Express.

Свэйн снял для программы Good Morning Britain сюжет о последствиях разрушительного наводнения в Испании. В частности, он рассказал о жалобах местных жителей на недостаточную помощь от властей. После показа сюжета находящиеся в студии телеведущие захотели включить прямой эфир с журналистом, но не смогли этого сделать. «Мы не можем поговорить с ним в прямом эфире, потому что его остановила полиция», — пояснила ведущая программы Кейт Гаррэвей.

При этом в эфире частично показали видео инцидента, записанного на камеру. На кадрах видно, что Свэйн планировал вести эфир с крыши дома, однако правоохранители прогнали его, отметив, что он находится на частной территории.

Сотруднику ITV также пришлось показать полиции свое удостоверение. «Думаю, что вам сейчас нужно заниматься поиском [пропавших] людей, а не журналистами», — заявил им Свэйн.

Сильный шторм накрыл Испанию 29 октября, всего за несколько часов он обрушил на ряд провинций двухлетнюю норму осадков. Местным жителям приходилось взбираться на крыши домов и фонарные столбы, чтобы спастись от воды.

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