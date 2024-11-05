Военный конструктор сообщил об угрозах командования перевести его в штурмовики

Военный конструктор Порядин заявил, что его угрожают перевести в штурмовики

Российский фронтовой военный конструктор Иван Порядин (позывной Механик) рассказал об угрозах командования подразделения нанести ему тяжелые побои и перевести в штурмовики. Видеообращение военный опубликовал в своем Telegram-канале.

«От комбата звучали слова: "Изобью до синяков палками, поубиваю, посажу в БМП, заварю люки и отправлю штурмовать Курахово". Не очень адекватное отношение командования, согласитесь», — пожаловался Порядин.

В своем видео он рассказал, что его подчиненных из нештатной команды конструкторов перевели в другие подразделения, в живых из этих бойцов никого не осталось. После конфликта с командованием дивизии Механика перевели в 102-й полк, от офицеров которого тот получал угрозы.

Ранее в сентябре добровольцы СВО с позывными Гудвин и Эрнест обвинили командира полка в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом они заявили на видео, которые было опубликовано после штурма, ставшего последним для обоих бойцов. Дело получило широкую огласку, разобраться в случившемся поручил лично глава Минобороны Андрей Белоусов. Позже военкор Александр Коц заявил о кадровых перестановках в подразделении. При этом обвинения Гудвина и Эрнеста в адрес командира полка не нашли подтверждения, отметил он.