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17:00, 5 ноября 2024Россия

Появились фото разрушенного ударом беспилотника многоэтажного дома в Белгороде

Власти показали фото многоэтажного дома в Белгороде, разрушенного беспилотником
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Governor of Belgorod region / Reuters

Появились кадры с многоэтажным домом в Белгороде, разрушенным из-за удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Фотографии опубликовал мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

«Нахожусь на месте происшествия. Все оперативные службы и специалисты управ здесь. Очаг возгорания локализован», — написал чиновник.

На опубликованных градоначальником кадрах виден частично разрушенный и обугленный дом. Из некоторых окон вырываются языки пламени. Также на снимках запечатлена работа пожарных.

Об атаке беспилотника на жилой дом на улице Каштановой в Белгороде стало известно днем 5 ноября. Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом удара по пятиэтажке. На кадрах, снятых убегающим человеком, видно дрон, который быстро и с характерным звуком снижается.

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