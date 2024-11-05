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12:57, 5 ноября 2024Россия

Появились подробности о сгоревшем заживо экс-заместителе российского губернатора

Причиной пожара в доме экс-замгубернатора Тульской области Шеденкова стал камин
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Причиной пожара, который привел к смерти экс-заместителя губернатора Тульской области Станислава Шеденкова, стал непотушенный камин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Подмосковья.

По предварительным данным, ночью 3 ноября 73-летний мужчина, находясь в частном доме СНТ «Лесные Поляны — 2», зажег камин и лег спать. В результате начался пожар, после ликвидации которого сотрудники экстренных служб нашли Шеденкова без признаков жизни.

Криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили ряд экспертиз, включая медицинскую и пожарно-техническую. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ЖЗЛ
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