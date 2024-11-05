Путин предложил руководителю программы «Время героев» возглавить российский регион

Путин предложил руководителю программы «Время героев» возглавить ЕАО

Президент России Владимир Путин предложил руководителю программы «Время героев» президентской академии и заместителю руководителя фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк возглавить российский регион. Речь идет о Еврейской автономной области (ЕАО), передает ТАСС.

Встреча с главой государства состоялась в Кремле. Костюк согласилась с предложением президента России.

«Я признательна и благодарна вам за такое доверие, для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я сделаю все возможное и невозможное для того, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству», — ответила на предложение Костюк.

Путин, в свою очередь, отметил, что Костюк в силу опыта известны сильные стороны региона, а также проблемы, «которые следует решать в интересах людей». Российский президент также заверил нового врио губернатора, что «она всегда может рассчитывать на помощь и поддержку правительства России и лично его».

Это уже 12-е назначение участников программы «Время героев» в 2024 году.

Известно, что Костюк родилась в небольшом поселке в ЕАО. В течение почти 20 лет работала на различных должностях в органах власти российского региона — в частности, в должности замгубернатора по внутренней политике. Сын Костюк был участником специальной военной операции (СВО) на Украине, на фронте получил ранение, спасти его не удалось.

Ранее Путин своим указом назначил на пост врио губернатора Тамбовской области ветерана СВО, участника программы «Время героев», депутата Госдумы, экс-главу Краснодара Евгения Первышова.